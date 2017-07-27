ФК "Динамо" окажет финансовую помощь семье скончавшегося Валерия Маслова

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо" окажет финансовую помощь семье умершего бывшего игрока команды Валерия Маслова, а также помощь в организации церемонии прощания и похорон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

О смерти Маслова в четверг сообщила пресс-служба бело- голубых. Ветеран "Динамо" скончался после болезни на 78-м году жизни. "Мы обязательно будем помогать, сделаем все возможное, чтобы такого уважаемого человека проводить с достоинством. Это касается как организации церемонии прощания и похорон, так и помощи семье", - сказал Муравьев.

"Мы очень рассчитывали, что он приедет на первый матч- открытие сезона, ждали его, предполагали, что он нанесет первый удар по мячу, но уже в преддверии игры понимали, что он себя чувствует неважно. Это один из великих игроков, которые внесли большой вклад в наш футбол. Вся российская футбольная общественность и весь футбольный клуб "Динамо" будут сожалеть, что такой человек, мастер ушел из жизни", - отметил собеседник ТАСС.

В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве. В последние годы жизни Маслов работал советником директора в академии "Динамо" имени Л.И. Яшина.