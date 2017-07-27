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Колобков наградил сборные по синхронному плаванию и прыжкам в воду за выступление на ЧМ

Спорт
27 июля, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

На ЧМ в Будапеште сборная России по синхронному плаванию завоевала семь золотых и одну серебряную медали, прыгуны в воду - одно золото, два серебра и две бронзы

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Церемония награждения сборных России по прыжкам в воду и синхронному плаванию за выступление на чемпионате мира по водным видам спорта прошло в четверг в здании Министерства спорта РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская была награждена знаком "Отличник физической культуры". Звание "Заслуженный мастер спорта" было присвоено синхронистке Марине Голядкиной. Почетные грамоты Министерства спорта РФ вручены синхронисткам Светлане Колесниченко, Дарине Валитовой, Владе Чигиревой, Марии Шурочкиной, Михаэле Каланче, Надежде Бажиной, а также синхронисту Александру Мальцеву. Также грамоты получили главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева и прыгун в воду Илья Захаров.

Благодарности министерства спорта удостоены старшие тренеры по синхронному плаванию Татьяна Данченко, Галина Галкина, Марина Терехова, Валентина Немогаева, Наталия Мендыгалиева, Елена Грызунова; тренеры национальной команды Светлана Ромашина, Гана Максимова.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в венгерском Будапеште, сборная России по синхронному плаванию завоевала семь золотых и одну серебряную медали. Российские прыгуны в воду завоевали пять наград: одно золото, два серебра и две бронзы.

Синхронистки и прыгуны в воду выступили успешно

Как заявил министр спорта РФ Павел Колобков, от сборной России по синхронному плаванию не ждут другого результата, кроме как побед. "Я вас поздравляю с таким успешным окончанием чемпионата мира, поздравляю наших синхронисток, тренеров. Мы уже привыкли вас поздравлять, другого результата от вас не ожидаем. Вы много лет назад задали очень высокую планку, по сути, вы соревнуетесь сами с собой", - отметил Колобков.

"Очень сложно, когда все берут ваши элементы, все на вас смотрят, но это судьба выдающихся спортсменов. В то же время это и плюс, потому что ваши противники выходят с трясущимися коленками, проигрывают вашем авторитету", - добавил он.

По словам Колобкова, выступление на чемпионате мира добавит сил национальной команде по прыжкам в воду. "Также поздравляю нашу сборную по прыжкам в воду, рад за Илью Захарова и Евгения Кузнецова [победивших в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина]. Это для вас второе крупное достижение в спортивной карьере после Олимпийских игр. Один раз выиграть сложно, второй раз говорит о серьезном классе", - сказал министр спорта.

"Наша сборная вышла успешно, с Китаем соревноваться пока сложно, но они уже завоевали меньше первых мест. Надеюсь, что это выступление добавит вам сил в преддверии Олимпийских игр 2020 года", - заключил он.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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