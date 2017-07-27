"Зенит" ведет переговоры о покупке футболиста "Наполи" Стринича

МОСКВА, 21 июля /ТАСС/. Петербургский "Зенит" ведет переговоры о покупке защитника "Наполи" Ивана Стринича. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Тончи Мартич.

В среду интернет-портал Sky Sport Italia сообщил, что руководство неаполитанского клуба готово рассмотреть продажу 30-летнего футболиста, если за него будет предложена хорошая сумма.

"Да, мы начали переговоры с "Зенитом", но сейчас все находится только в начальной стадии. Помимо клуба из Санкт-Петербурга на игрока претендуют клубы из Турции, Хорватии и Германии. К сожалению, я больше ничего не могу вам сказать", - сообщил Мартич.

В сезоне-2016/17 Стринич сыграл за "Наполи" в 15 матчах во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Также в активе футболиста 39 матчей за национальную сборную Хорватии с 2010 года.