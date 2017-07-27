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"Зенит" накажет Молло за неприличный жест в сторону болельщиков

Спорт
27 июля, 17:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В матче ФНЛ "Зенит-2" - "Сибирь" футболист, уходя в подтрибунное помещение, показал оскорбительный жест в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления

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Йоанн Молло

Йоанн Молло

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Йоанн Молло будет наказан за неприличный жест в сторону болельщиков. Об этом ТАСС рассказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

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В среду в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Зенит-2" на своем поле обыграл "Сибирь" со счетом 2:1. 28-летний Молло, переведенный из основного состава "Зенита" во второй, вышел с начала встречи и был заменен на 82-й минуте игры. Когда футболист отправлялся в подтрибунное помещение, он показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления.

"Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан", - сказал Фурсенко.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит этот инцидент на внеочередном заседании 28 июля.

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