Российские ватерполисты сыграют с австралийцами в матче за седьмое место ЧМ

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БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Италии по водному поло одержала победу над командой Австралии со счетом 8:4 в матче мини-турнира за 5-8 места на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
В матче за пятое место итальянцы встретятся с командой Черногории. Австралийцы за седьмое место поборются со сборной России.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.