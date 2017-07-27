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Российские ватерполисты сыграют с австралийцами в матче за седьмое место ЧМ

Спорт
27 июля, 17:27 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 27, июля. /ТАСС

В матче за пятое место итальянцы встретятся с командой Черногории

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БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Италии по водному поло одержала победу над командой Австралии со счетом 8:4 в матче мини-турнира за 5-8 места на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В матче за пятое место итальянцы встретятся с командой Черногории. Австралийцы за седьмое место поборются со сборной России.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.

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