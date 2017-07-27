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Сироткина стала победительницей Спартакиады в стрельбе из стандартного пистолета

Спорт
27 июля, 17:34 UTC+3

Второе место заняла спортсменка из Новосибирской области Ольга Щемелинина, третьей стала Валерия Яковлева из Адыгеи

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ТАСС, 27 июля. Представительница Ивановской области Дарья Сироткина стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета в упражнении МП-5 с 25 метров. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Она набрала 27 очков. Второе место заняла спортсменка из Новосибирской области Ольга Щемелинина (26). Третьей стала Валерия Яковлева из Адыгеи (24).

Соревнования по стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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