Сироткина стала победительницей Спартакиады в стрельбе из стандартного пистолета

ТАСС, 27 июля. Представительница Ивановской области Дарья Сироткина стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета в упражнении МП-5 с 25 метров. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Она набрала 27 очков. Второе место заняла спортсменка из Новосибирской области Ольга Щемелинина (26). Третьей стала Валерия Яковлева из Адыгеи (24).

Соревнования по стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.