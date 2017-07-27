Шарапова получила wild card на участие в турнире WTA в Цинциннати

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ТАСС, 27 июля. Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Также wild card получили Виктория Азаренко из Белоруссии, американка Слоан Стивенс и чешка Маркета Вандроушова. Турнир пройдет с 12 по 20 августа.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.
В середине июня стало известно, что организаторы турнира WTA в американском Стэнфорде (призовой фонд - около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния). Кроме того, она получила wild card для участия на турнире WTA в Торонто (5-13 августа). Также Шарапова сыграет на турнире в китайском Тяньцзине (9-15 октября).