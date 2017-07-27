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Мутко: сборная России по фехтованию справилась со своими задачами на чемпионате мира

Спорт
27 июля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Сборная России завоевала три золотые и три бронзовые награды на турнире, заняв второе место в общекомандном зачете

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© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики справились со своими задачами на чемпионате мира, который прошел в немецком Лейпциге. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Сборная России завоевала три золотые и три бронзовые награды на турнире, заняв второе место в общекомандном зачете. Первыми стали итальянцы, которые выиграли четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

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"Чемпионаты мира после Олимпийских игр всегда непростые, особенно для тех, кто успешно выступил, а наши в Рио выступили фантастически. Сейчас идет смена поколений, лидеры решают личные вопросы, у спортсменов наступает эмоциональный спад. Нас удовлетворило то, что мы увидели, особенно в тех дисциплинах, в которых мы не блистали", - сказал Мутко.

"Команда с задачей справилась, все боролись и выступили здорово. Это начало большого пути к Олимпиаде 2020 года", - добавил он.

Успешнее всех в составе сборной России на турнире в Лейпциге выступили рапиристы, завоевав три награды. Золото выиграли Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко, бронза в активе женской сборной в командных соревнованиях. Татьяна Гудкова одержала победу в турнире шпажисток. Бронзовые медали завоевали саблист Камиль Ибрагимов и мужская сборная по фехтованию на шпагах.

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