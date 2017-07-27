Международный турнир по синхронному плаванию пройдет в Москве перед ОИ-2020

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Крупный международный турнир по синхронному плаванию пройдет в Москве в предолимпийский сезон. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в венгерском Будапеште, сборная России по синхронному плаванию завоевала семь золотых и одну серебряную медали.

"В России нужно проводить крупные международные соревнования и приглашать туда лучших спортсменов. Мы планируем в предолимпийский сезон в Москве провести такое крупное соревнование, где выступят все лучшие спортсмены", - сказал Колобков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.