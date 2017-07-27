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РФС рассмотрит вопрос создания турнира по пляжному футболу среди молодежных команд

Спорт
27 июля, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

По словам вице-президента РФС, будет рассматриваться вопрос, чтобы команды суперлиги имели школы пляжного футбола и молодежные команды

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит возможность создания чемпионата по пляжному футболу среди молодежных команд клубов суперлиги. Об этом журналистам рассказал вице-президент РФС, глава комитета пляжного футбола организации Сергей Анохин.

"Будем рассматривать вопрос, чтобы команды суперлиги имели школы пляжного футбола и молодежные команды", - сказал он.

"Уверен, что в регламент общероссийских соревнований уже в следующем году внесем участие молодежных команд. Кроме того, пора систематизировать переход игроков в командах пляжного футбола как в национальном первенстве, так и на мировой арене", - отметил Анохин.

Сейчас в суперлиге чемпионата России по пляжному футболу участвуют девять клубов.

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