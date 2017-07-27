Золотой значок ГТО получила 86-летняя жительница Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Золотой значок ГТО получила 86-летняя Александра Евстратова, жительница поселка Волот Новгородской области. Она выполнила пять упражнений, превзойдя нормативы своей возрастной категории, сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента по физкультуре и спорту.

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"Александра Васильевна Евстратова - единственная среди жителей региона в своей возрастной категории получила золотой значок ГТО, выполнив нормативы. Например, она прошла 3 км скандинавской ходьбой за 33 минуты и отжалась 10 раз при нормативе шесть", - рассказали в департаменте.

Впервые комплекс ГТО педагог, ветеран труда Евстратова выполнила в 17 лет в 1948 году, но тогда была награждена лишь серебряным знаком отличия. Путь к золоту составил 69 лет, пояснила вручавшая значок официальный посол ГТО в Новгородской области Елена Кирилова.

К движению ГТО в Новгородской области присоединились более 40 тысяч жителей. В этом году более 6 тысяч из них впервые приняли участие в тестовых упражнениях, получив 4943 знаков отличия.