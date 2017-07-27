Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Веселков стал победителем Спартакиады в стрельбе из малокалиберного пистолета

Спорт
27 июля, 18:51 UTC+3

Второе место занял краснодарский спортсмен Егор Выскребенцев, третьим стал Дмитрий Патрушев из Свердловской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июля. Представитель Красноярского края Данил Веселков стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета в упражнении МП-6 с 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Он набрал 219,3 балла. Второе место занял краснодарский спортсмен Егор Выскребенцев (217,5). Третьим стал Дмитрий Патрушев из Свердловской области (193,7).

Соревнования по стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"
4
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
5
Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста и поехать охранять мечеть Аль-Акса
6
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
7
NBC: основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама