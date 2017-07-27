Российский пловец Чупков с рекордом чемпионатов мира вышел в финал на 200 м брассом

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БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Илья Хоменко и Антон Чупков вышли в финал чемпионата мира на дистанции 200 м брассом.
Чупков квалифицировался в финал с лучшим временем (2.07,14), установив рекорд чемпионатов мира. Хоменко показал шестой результат - 2 минуты 8,58 секунды.
Финал в этом виде пройдет в пятницу. Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.