Испанка Бельмонте завоевала золото ЧМ по плаванию на дистанции 200 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Испанка Мирея Бельмонте заняла первое место в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Спортсменка показала результат 2 минуты 5,26 секунды. Второе место заняла немка Франциска Хентке (2.05,39), третьей финишировала венгерка Катинка Хоссу (2.06,02).

Чемпионат мира завершится 30 июля.