Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м брассом

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова пробилась в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом. Она показала результат 2 минуты 21,49 секунды и заняла первое место по итогам полуфинальных заплывов.

Второе время у американки Бетани Галат (2.21,86), третье - у Тэйлор Маккеон из Австралии (2.22,10). Датчанка Рикке Педерсен, которая является рекордсменкой мира на этой дистанции, показала 11-й результат (2.24,51) и не смогла пробиться в финал.

Финал в этом виде программы пройдет в пятницу.

Ранее россиянка завоевала бронзу на дистанции 100 м брассом.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.