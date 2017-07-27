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Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м брассом

Спорт
27 июля, 20:04 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 27, июля. /ТАСС

Россиянка показала лучший результат в полуфинале

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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова пробилась в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом. Она показала результат 2 минуты 21,49 секунды и заняла первое место по итогам полуфинальных заплывов.

Второе время у американки Бетани Галат (2.21,86), третье - у Тэйлор Маккеон из Австралии (2.22,10). Датчанка Рикке Педерсен, которая является рекордсменкой мира на этой дистанции, показала 11-й результат (2.24,51) и не смогла пробиться в финал.

Финал в этом виде программы пройдет в пятницу.

Ранее россиянка завоевала бронзу на дистанции 100 м брассом.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.

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