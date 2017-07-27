"Локомотив" обыграл "Югру" в матче Кубка Минска по хоккею

ТАСС, 27 июля. Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" в овертайме одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 3:2 в матче группового этапа предсезонного турнира Кубок Минска.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Коршков (43-я минута) и Якуб Накладал (59, 62). У проигравших отличились Антон Королев (15) и Александр Угольников (34).

В среду "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" (3:1), "Югра" встретится с "Динамо" 28 июля.

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля.