"Локомотив" обыграл "Югру" в матче Кубка Минска по хоккею

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ТАСС, 27 июля. Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" в овертайме одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 3:2 в матче группового этапа предсезонного турнира Кубок Минска.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Коршков (43-я минута) и Якуб Накладал (59, 62). У проигравших отличились Антон Королев (15) и Александр Угольников (34).
В среду "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" (3:1), "Югра" встретится с "Динамо" 28 июля.
Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля.