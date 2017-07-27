Сборная России завоевала четыре медали в шестой день Всемирных игр

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ТАСС, 27 июля. Сборная России завоевала две золотые и две бронзовые медали в седьмой соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.
Анна Поскребышева и Игорь Дармешкин завоевали золотые медали в кикбоксинге в весовых категориях до 52 кг и до 91 кг соответственно. Еще один кикбоксер Даци Дациев стал бронзовым призером в весе до 75 кг. Также третье место в смешанной эстафете заняла сборная России по спортивному ориентированию.
В общекомандном зачете сборная России лидирует (28 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых наград). Второй идет команда Италии (14-10-10), третьей - сборная Германии (12-8-9).
Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.