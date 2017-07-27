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Тренер: футболисты "Люнгбю" против "Краснодара" показали лучшую игру за последнее время

Спорт
27 июля, 23:13 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, июля. /ТАСС

В четверг "Краснодар" со счетом 2:1 победил "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы

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Давид Нильсен (справа)

Давид Нильсен (справа)

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты датского "Люнгбю" в матче Лиги Европы с российским "Краснодаром" показали лучшую игру за последнее время. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер датского клуба Давид Нильсен.

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"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги Европы

В четверг "Краснодар" со счетом 2:1 победил "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Победный гол российский клуб забил в компенсированное время.

"Мы показали свою лучшую игру за последнее время. Моя команда была хороша в первом тайме, думал, что будем держаться все 90 минут. Это великолепное достижение для нашей команды - футболисты сделали все, что могли, я ими горжусь. Если сравнивать бюджеты команд, то мы добились определенного результата", - сказал Нильсен.

"Конечно, последний гол сыграл свою роль, - продолжил специалист. - Но чтобы проходить дальше, нам нужно выигрывать. Наши футболисты расстроены, и я расстроен за них. Качество игры сегодня дает нам право надеяться на успех в ответном матче".

На предматчевой пресс-конференции наставник "Люнгбю" сравнил "Краснодар" с драконом. "Мое мнение не изменилось - до сих пор это дракон, но мы его огонь потушили. На последней минуте была искра, которая все сожгла. И я верю, что огонь этого дракона мы сможем потушить", - сказал Нильсен.

Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.

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