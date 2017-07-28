Медведев откроет чемпионат России по легкой атлетике в Жуковском

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике стартует в пятницу в подмосковном Жуковском. В торжественной церемонии открытия турнира примут участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Турнир станет последним этапом подготовки для российских спортсменов, которые отправятся на открывающийся через неделю чемпионат мира в Лондоне. В Жуковском выступят 11 участников чемпионата мира, включая лидера сезона в прыжках в высоту Марию Ласицкене, чемпионку Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелику Сидорову и чемпионку Европы 2012 года в метании копья Веру Ребрик. Примут участие в чемпионате страны также Валерий Пронкин и Алексей Сокирский (оба - метание молота), Илья Иванюк, Данил Лысенко, Ирина Гордеева (все - прыжки в высоту), Илья Мудров, Ольга Муллина (оба - прыжки с шестом), Александр Лесной (толкание ядра).

Пропустят чемпионат России действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина, чемпион мира - 2013 в прыжках в длину Александр Меньков, а также Виктор Бутенко (метание диска) и Сергей Литвинов (метание молота). Ходьба на 20 км, где выступают Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков, и десятиборье (Илья Шкуренев) не входят в программу чемпионата страны.

Чемпионат России должен был состояться 13-15 июля и стать отборочным на мировое первенство, однако допуск российских участников в Лондон проводила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В итоге в Лондоне под нейтральным флагом выступят всего 19 российских спортсменов, которые были допущены IAAF к международным соревнованиям и сумели выполнить необходимые нормативы.

Чемпионат России пройдет на стадионе "Метеор" в Жуковском, где будет разыграно 38 комплектов медалей в течение трех дней. Пройдут соревнования в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 м, беге на 110 и 400 м с барьерами и 3000 м с препятствиями, прыжках в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, толкании ядра, метании диска, копья и молота, а также эстафетах 4х100 и 4х400 м. В программу чемпионата России не входят ходьба и виды многоборья.

Торжественное открытие чемпионата России пройдет в пятницу на стадионе "Метеор", начало - 15:30 мск.