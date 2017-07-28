Гранквист: футболисты "Краснодара" будут лучше готовы к ответной игре с "Люнгбю"

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" подойдет более подготовленным к ответной игре в Лиге Европы против датского "Люнгбю". Такое мнение журналистам высказал защитник краснодарцев Андреас Гранквист.

В четверг "Краснодар" дома со счетом 2:1 обыграл датский "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На послематчевой пресс-конференции наставник российского клуба Игорь Шалимов заявил, что его подопечные недооценили соперника.

"Согласен, что мы сыграли хуже, чем в двух предыдущих матчах [чемпионата России], хотя что-то похожее было в первом тайме игры с "Тосно". С такими командами, которые играют от обороны, нам всегда тяжело - соперник умело оборонялся, контратаковал. Нам нужно найти решение, как играть с такими командами. В чемпионате России тоже будет много таких клубов, и с этим нам нужно что-то делать", - сказал Гранквист.

"Очень важно было дома не уступить, учитывая как мы играли, - продолжил шведский защитник. - Все-таки за 30 минут до конца 0:1 проигрывали. Это большое достижение для нас, что встреча так закончилась".

"Сейчас мы уже знаем соперника, его сильные и слабые качества. Ко второй игре мы подойдем более подготовленными, "Люнгбю" не будет создавать какие-то неожиданности. Если наша команда сможет выложиться на сто процентов, а я на это надеюсь, то мы сможем пройти дальше", - заключил футболист "Краснодара".

Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.