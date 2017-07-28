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"Эвертон" обыграл "Ружомберок" в матче квалификационного раунда Лиги Европы

Спорт
28 июля, 0:21 UTC+3 ТАСС

Итальянский "Милан", сыгравший в еврокубках впервые с 2014 года, также одержал победу

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ТАСС, 28 июля. Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем поле одержал победу над словацким "Ружомбероком" со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Мяч на 65-й минуте забил Лейтон Бэйнс.

Впервые с 2014 года в еврокубках принял участие итальянский "Милан", в гостях одержав победу над румынским клубом "Университатя" - 1:0, единственный мяч на счету Рикардо Родригеса.

Результаты других матчей:

"Астра" (Румыния) - "Александрия" (Украина) - 0:0

"Ботев" (Болгария) - "Маритиму" (Португалия) - 0:0

"Динамо" (Румыния) - "Атлетик" (Испания) - 1:1

"Арка" (Польша) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 3:2

"Брондбю" (Дания) - "Хайдук" (Хорватия) - 0:0

"Бордо" (Франция) - "Видеотон" (Венгрия) - 2:1

"Гент" (Бельгия) - "Альтах" (Австрия) - 1:1

"Панатинаикос" (Греция) - "Габала" (Азербайджан) - 1:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Спарта" (Чехия) - 2:0

"Абердин" (Шотландия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1

"Динамо" (Хорватия) - "Одд" (Норвегия) - 2:1

"Марсель" (Франция) - "Остенде" (Бельгия) - 4:2

"Аустрия" (Австрия) - АЕЛ (Кипр) - 0:0

"Фрайбург" (Германия) - "Домжале" (Словения) - 1:0.

Ответные матчи пройдут 3 августа.

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