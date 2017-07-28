"Эвертон" обыграл "Ружомберок" в матче квалификационного раунда Лиги Европы

Перейра: футболистам "Краснодара" необходима победа в предстоящем матче со "Спартаком"Спорт 27 июля, 23:46
Хоккеист Марков назовет свой новый клуб в субботуСпорт 27 июля, 23:27
Более 600 участников детских духовых оркестров выступили на гала-концерте в "Артеке"В стране 27 июля, 23:19
Ушел капитан: скончался чемпион СССР по футболу Валерий МасловСпорт 27 июля, 23:17
Тренер: футболисты "Люнгбю" против "Краснодара" показали лучшую игру за последнее времяСпорт 27 июля, 23:13
Венгерские ватерполисты вышли в финал чемпионата мираСпорт 27 июля, 23:05
Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформСпорт 27 июля, 22:58
Трамп решит, отклонять или нет законопроект о санкциях против РФ, когда тот будет готовМеждународная панорама 27 июля, 22:56
Шалимов: "Краснодар" недооценил "Люнгбю" в матче Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 июля. Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем поле одержал победу над словацким "Ружомбероком" со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Мяч на 65-й минуте забил Лейтон Бэйнс.
Впервые с 2014 года в еврокубках принял участие итальянский "Милан", в гостях одержав победу над румынским клубом "Университатя" - 1:0, единственный мяч на счету Рикардо Родригеса.
Результаты других матчей:
"Астра" (Румыния) - "Александрия" (Украина) - 0:0
"Ботев" (Болгария) - "Маритиму" (Португалия) - 0:0
"Динамо" (Румыния) - "Атлетик" (Испания) - 1:1
"Арка" (Польша) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 3:2
"Брондбю" (Дания) - "Хайдук" (Хорватия) - 0:0
"Бордо" (Франция) - "Видеотон" (Венгрия) - 2:1
"Гент" (Бельгия) - "Альтах" (Австрия) - 1:1
"Панатинаикос" (Греция) - "Габала" (Азербайджан) - 1:1
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Спарта" (Чехия) - 2:0
"Абердин" (Шотландия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1
"Динамо" (Хорватия) - "Одд" (Норвегия) - 2:1
"Марсель" (Франция) - "Остенде" (Бельгия) - 4:2
"Аустрия" (Австрия) - АЕЛ (Кипр) - 0:0
"Фрайбург" (Германия) - "Домжале" (Словения) - 1:0.
Ответные матчи пройдут 3 августа.