Три российские пары стартуют на чемпионате мира по пляжному волейболу

ТАСС, 28 июля. Чемпионат мира по пляжному волейболу стартует в пятницу в Вене, Россию на турнире представляют три пары - две мужские и одна женская. Отобраться на чемпионат мира сумели Вячеслав Красильников и Никита Лямин, Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, а также Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова.

Основные медальные надежды на предстоящем чемпионате возлагаются на Красильникова и Лямина, которые в нынешнем сезоне дважды победили на турнирах Мирового тура - на острове Киш в Иране в феврале и в июне в Гааге (Нидерланды), спортсмены занимают пятое место в мировом рейтинге. Год назад Красильников в паре с Константином Семеновым вышел в полуфинал Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, однако российские волейболисты в итоге заняли лишь четвертое место. Лямин же в Рио-де-Жанейро выступал вместе с Дмитрием Барсуком и дошел до 1/4 финала, где российская пара уступила будущим финалистам - Даниэле Лупо и Паоло Николаи.

Мужской и женский турниры на чемпионате мира в австрийской столице пройдут в одном формате. В соревнованиях принимают участие по 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

На предварительном этапе Красильников и Лямин выступят в группе F, где сыграют с соперниками из Марокко Мохаммедом Абишей и Зухейром Эльграуи (28 июля), латвийцами Эдгарсом Точсем и Рихардсом Финстерсом (30 июля) и бельгийцами Дрисом Кукелкореном и Томом ван Валле (1 августа).

Седьмая пара в рейтинге Стояновский и Ярзуткин сыграют в группе В, где 1 августа их соперниками станут вице- чемпионы Олимпийских игр Лупо и Николаи. Начнет турнир вторая российская пара 29 июля матчем против австралийцев Кристофера Макхью и Дэмьена Шуманна, а 31 июля Стояновский и Ярзуткин сыграют с Патриком Ломби и Абу Бакарром Камара из Сьерра-Леоне.

Чемпионы мира и Олимпийских игр бразильцы Алисон и Бруно Шмидт в нынешнем сезоне опустились на восьмое место в рейтинге, который возглавляют американцы Филип Дэлхауссер (чемпион мира 2007 года) и Николас Лусена, они в начале июля стали победителями финального турнира Мирового тура в швейцарском Гштааде. В числе фаворитов чемпионата мира еще одна бразильская пара - Альваро Фильо и Саймон.

У женщин доминируют бразильянки

Бирлова и Макрогузова в мировом рейтинге занимают 22-е место. В Рио-де-Жанейро Екатерина Бирлова выступала в паре с Евгенией Уколовой, выбыв из борьбы в четвертьфинале. В Вене россиянки выступят в группе L, где встретятся с Кристиной Колоцовой и Михалой Квапиловой из Чехии (28 июля), Стефани Швайгер и Катариной Шютценхефер из Австрии (29 июля) и Варапатсорн Радаронг и Танаратхой Удомчави из Таиланда (31 июля).

В женском пляжном волейболе в нынешнем сезоне доминируют бразильянки - лидеры мирового рейтинга Ларисса и Талита, а также чемпионка мира и олимпийская чемпионка Агата в паре с Дудой. В их спор могут вмешаться немки Юлия Зуде и Шанталь Лабурер, которые выиграли финал Мирового тура в Гштааде, а также еще одна бразильская пара - выступавшая ранее вместе с Агатой Барбара (чемпионка мира - 2015 и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро) и Фернанда.

Плей-офф чемпионата мира среди мужчин стартует 3 августа, когда будут сыграны матчи 1/16 финала. Встречи 1/8 финала запланированы на 4 августа, 1/4 финала - 5 августа, полуфиналы, матчи за третье место и финалы - 6 августа. Женщины проведут решающую стадию 2-5 августа. Соревнования пройдут на венском острове Донауинзель, где установлены пять волейбольных площадок.

Первый официальный чемпионат мира по пляжному волейболу прошел в 1997 году в Лос-Анджелесе (США). Соревнования проходят раз в два года, на 10 предыдущих турнирах российским волейболистам лишь раз удалось завоевать медали - в 2007 году в Гштааде серебро выиграли Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский. У мужчин трижды в разных сочетаниях чемпионом мира стал Эмануэл, в женских соревнованиях трижды побеждали американки Мисти Мэй-Тринор и Керри Уолш.

В 2015 году чемпионат мира прошел в нескольких городах Нидерландов и завершился победой бразильцев - золото выиграли Алисон и Бруно Шмидт, а также Барбара и Агата.