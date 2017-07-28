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Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата Европы по футболу

Спорт
28 июля, 0:31 UTC+3 ТАСС

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Нидерланды - Швеция, Англия - Франция, Германия - Дания, Австрия - Испания

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ТАСС, 28 июля. Женские сборные Англии и Испании стали последними четвертьфиналистами чемпионата Европы по футболу, который проходит в Нидерландах.

В матче третьего тура группового этапа англичанки обыграли команду Португалии - 2:1, а испанки уступили шотландкам - 0:1. В итоге сборная Англии с девятью очками заняла первое место в группе D, испанки с тремя баллами по дополнительным показателям опередили команды Шотландии и Португалии и стали вторыми.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Нидерланды - Швеция (матч пройдет 29 июля), Англия - Франция (30 июля), Германия - Дания (29 июля), Австрия - Испания (30 июля).

Чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года, с 1969-го проходили неофициальные турниры. Семь раз чемпионками Европы становились немки, лишь однажды, в 1993 году, титул удалось завоевать норвежской сборной.

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