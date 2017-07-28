Классон: футболисты "Люнгбю" продемонстрировали неожиданно высокий уровень мастерства

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Датский футбольный клуб "Люнгбю" на деле оказался сильнее, чем можно было предположить до матча Лиги Европы с "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

В четверг "Краснодар" дома со счетом 2:1 обыграл "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Краснодарцы уступали в счете до 67-й минуты, когда мяч забил Классон. Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.

"Было очень тяжело, датчане оказались сильными соперниками, плюс погода была жаркой, сочетание этих двух факторов сделало матч непростым. Тем не менее нам удалось вырвать победу. Нужно отдать должное датской команде - они достаточно сильны для своего уровня", - считает Классон.

"Они очень хорошо и активно убегали в контратаки, с чем нам было тяжело бороться. Где-то в обороне им везло, когда нам не удавалось забить, но в атаке они были хороши и умелы", - добавил полузащитник "Краснодара".

"Успеем ли восстановиться к матчу со "Спартаком"? Думаю, у нас отличный состав, вдобавок ко всему сегодня была проведена сильная ротация. Будем готовы полностью что к "Спартаку", что к следующей игре в Лиге Европы. У нас есть резерв из свежих игроков, которые не играли в этом матче", - заключил футболист.

Матч третьего тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Краснодар" пройдет 31 июля в Москве.