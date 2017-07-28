Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Классон: футболисты "Люнгбю" продемонстрировали неожиданно высокий уровень мастерства

Спорт
28 июля, 0:50 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, июля. /ТАСС

Полузащитник краснодарцев похвалил соперника по третьему отборочному раунду Лиги Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Датский футбольный клуб "Люнгбю" на деле оказался сильнее, чем можно было предположить до матча Лиги Европы с "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

В четверг "Краснодар" дома со счетом 2:1 обыграл "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Краснодарцы уступали в счете до 67-й минуты, когда мяч забил Классон. Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.

"Было очень тяжело, датчане оказались сильными соперниками, плюс погода была жаркой, сочетание этих двух факторов сделало матч непростым. Тем не менее нам удалось вырвать победу. Нужно отдать должное датской команде - они достаточно сильны для своего уровня", - считает Классон.

"Они очень хорошо и активно убегали в контратаки, с чем нам было тяжело бороться. Где-то в обороне им везло, когда нам не удавалось забить, но в атаке они были хороши и умелы", - добавил полузащитник "Краснодара".

"Успеем ли восстановиться к матчу со "Спартаком"? Думаю, у нас отличный состав, вдобавок ко всему сегодня была проведена сильная ротация. Будем готовы полностью что к "Спартаку", что к следующей игре в Лиге Европы. У нас есть резерв из свежих игроков, которые не играли в этом матче", - заключил футболист.

Матч третьего тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Краснодар" пройдет 31 июля в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
5
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправится на МКС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама