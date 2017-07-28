Россияне завоевали четыре золотые медали в девятый день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 28 июля. Сборная России завоевала четыре золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей в девятый соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Шесть медалей на счету легкоатлетов. Ася Халаджан и Екатерина Кудрявцева заняли первое и третье места соответственно в забеге на 400 метров, Анастасия Мамина завоевала бронзу в метании копья. Две медали россиянки выиграли в прыжках в длину - Марина Гришина стала первой, Анджела Аллемсейтова - третьей. Дмитрий Калмыков занял третье место в метании диска.

Анна Кондратова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по настольному теннису. Виктор Дингес стал первым в спортивном ориентировании на длинной дистанции, Антонина Найденова заняла второе место в аналогичной дисциплине у женщин. В активе Егора Панюшкина и Полины Смирновой золото в парных соревнованиях по теннису в миксте. Сборная России по боулингу в составе Алексея Дрожбина, Владимира Григорьева, Максима Хомудьярова, Дмитрия Кузнецова и Алексея Савченко стала третьей в соревнованиях пятерок.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, выиграв 69 золотых, 45 серебряных и 42 бронзовые медали. Второе место занимает команда Украины (19-29-33), третье - сборная Южной Кореи (11-9-10).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды. Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.