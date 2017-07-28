Руни сказал, что испытал потрясающие эмоции в первом матче за "Эвертон" после возвращения

ТАСС, 28 июля. Нападающий английского "Эвертона" Уэйн Руни рассказал, что испытал фантастические эмоции во время первого матча после возвращения в команду. Слова футболиста приводит пресс-служба клуба из Ливерпуля.

Во четверг "Эвертон" на своем поле одержал победу над словацким "Ружомбероком" со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Руни провел на поле все 90 минут.

"Это было великолепно, я ждал этого несколько недель, и теперь мне просто приятно, что мы выиграли, игра получилась непростой. Потрясающе снова выйти на "Гудисон Парк" в синей футболке. Фантастическое чувство, но это была важная игра для нас, и я должен был оставить эмоции в стороне. Важно помнить, мы только начали сезон, это первые 90 минут, мы можем играть еще лучше", - сказал англичанин.

Руни дебютировал за "Эвертон" в 16 лет, проведя за команду 77 матчей и забив 17 голов. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Эвертону" за футболиста 25,6 млн фунтов. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии. Также в составе МЮ футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Англии и Клубный чемпионат мира.

Англичанин является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед" (253 гола в 559 матчах) и сборной Англии (53 гола в 119 матчах).