Молодежная сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 28 июля. Сборная России по гандболу (игроки не старше 21 года) проиграла команде Дании в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в Алжире.

Встреча завершилась со счетом 31:38.

В полуфинале датчане сыграют с командой Франции, другую полуфинальную пару составили сборные Германии и Испании.