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Молодежная сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира

Спорт
28 июля, 5:02 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 31:38

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ТАСС, 28 июля. Сборная России по гандболу (игроки не старше 21 года) проиграла команде Дании в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в Алжире.

Встреча завершилась со счетом 31:38.

В полуфинале датчане сыграют с командой Франции, другую полуфинальную пару составили сборные Германии и Испании.

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