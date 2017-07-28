Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боец ММА Александр Емельяненко проведет первый бой в лиге WFCA 27 сентября

Спорт
28 июля, 8:25 UTC+3 ТАСС

Соперником россиянина станет бразилец Джеронимо Дос Сантос

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проведет дебютный бой в лиге World fighting championship Akhmat (WFCA) 27 сентября против бразильца Джеронимо Дос Сантоса. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба "Ахмат" в социальной сети Instagram.

27 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В главном бою вечера встретятся россиянин Михаил Малютин и бразилец Фабиано Силва де Кансейсао. Также в соревнованиях примут участие российские бойцы Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев.

#Repost @vismuradov_95_ (@get_repost) ・・・ Уважаемые Друзья! "Всемирный Бойцовский Чемпионат Ахмат" возвращается с турниром в столицу нашей Родины. 27 сентября в Москве пройдёт событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный файтер Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы. Не пропустите!

Публикация от FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma)

Александр Емельяненко - брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 досрочно) и потерпел семь поражений. В активе Дос Сантоса 39 побед (35 досрочно) и 19 поражений в смешанных единоборствах.

В конце ноября 2016 года Александр Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. В феврале 2017 года он подписал контракт с WFCA на три боя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии
4
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
5
США расценили запуск ракеты-носителя Ираном как провокацию
6
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
7
AFP: арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама