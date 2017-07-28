Боец ММА Александр Емельяненко проведет первый бой в лиге WFCA 27 сентября

ТАСС, 28 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проведет дебютный бой в лиге World fighting championship Akhmat (WFCA) 27 сентября против бразильца Джеронимо Дос Сантоса. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба "Ахмат" в социальной сети Instagram.

27 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В главном бою вечера встретятся россиянин Михаил Малютин и бразилец Фабиано Силва де Кансейсао. Также в соревнованиях примут участие российские бойцы Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев.

#Repost @vismuradov_95_ (@get_repost) ・・・ Уважаемые Друзья! "Всемирный Бойцовский Чемпионат Ахмат" возвращается с турниром в столицу нашей Родины. 27 сентября в Москве пройдёт событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный файтер Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы. Не пропустите! Публикация от FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma) Июл 27 2017 в 2:52 PDT

Александр Емельяненко - брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 досрочно) и потерпел семь поражений. В активе Дос Сантоса 39 побед (35 досрочно) и 19 поражений в смешанных единоборствах.

В конце ноября 2016 года Александр Емельяненко вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. В феврале 2017 года он подписал контракт с WFCA на три боя.