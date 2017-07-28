Футболист "Динамо" Самба Соу не сможет принять участие в матче с "Ахматом"

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МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу не сможет сыграть в матче третьего тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом". Об этом ТАСС сообщил врач столичного клуба Александр Ярдошвили.
В воскресенье в матче второго тура чемпионата России "Динамо" на своем поле проиграло "Уралу" со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету.
"Завтра сыграть он не сможет. Сложно сказать, когда он точно восстановится. Чувствует он себя хорошо и тренируется по индивидуальной программе", - оценил состояние малийца Ярдошвили.
Встреча "Ахмат" - "Динамо" пройдет в Грозном в субботу.
Малиец перешел в "Динамо" из турецкого "Кайсериспора" этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.