Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника санкт-петербургского "Зенита-2" Йоана Молло на два матча чемпионата России за неприличный жест в адрес болельщиков команды, а также оштрафовал на 20 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В среду в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Зенит-2" на своем поле обыграл "Сибирь" со счетом 2:1. 28-летний Молло, переведенный из основного состава "Зенита" во второй, вышел с начала встречи и был заменен на 82-й минуте игры. Когда футболист отправлялся в подтрибунное помещение, он показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления.

"Молло принес извинения, сказал, что он профессионал, не должен был так себя вести, рассказал историю про друга, которому показал жест, и признал свою вину. Таким образом, за оскорбительное поведение игрока во время матча - использование оскорбительного жеста в адрес неофициальных лиц встречи - принято решение дисквалифицировать Молло на две игры чемпионата и первенства России, а также оштрафовать на 20 тысяч рублей. Это наказание не распространяется только на молодежное первенство", - сказал Григорьянц.

"В заседании приняли участие делегат, футболист и юрист "Зенита". В рапорте написано, что игрок Молло после первого тайма, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест трибуне. Также по словам делегата, скандирования со стороны трибун в адрес Молло не было, а никто из судей не видел этого жеста", - отметил глава комитета.

Президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко ранее рассказал ТАСС, что французский футболист будет наказан за свое "безобразное поведение". По его словам, профессиональный футболист не должен позволять себе такого.