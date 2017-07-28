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Мутко: российские футбольные клубы убедительно начали выступление в еврокубках

Спорт
28 июля, 14:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер отметил гол 17-летнего воспитанника "Краснодара" нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские футбольные клубы - ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" - уверенно начали выступление в еврокубках. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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ЦСКА 25 июля одержал победу над греческим АЕКом (2:0) в пером матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, 27 июля "Краснодар" выиграл у датского "Люнгбю" (2:1), а "Зенит" - у израильского клуба "Бней Иегуда" (2:0) в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Пока это только первые матчи, но в целом наши клубы одержали убедительные победы, - отметил Мутко. - Надеюсь, выйдут в следующий раунд. Это очень важно".

Мутко отметил гол 17-летнего воспитанника "Краснодара" нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. "Я всегда радуюсь, да и все российские болельщики, когда появляются такие молодые доморощенные игроки, - отметил он. - К ним российский футбол и должен быть направлен. Поэтому хочется, чтобы наши игроки получали больше практики, возможности, только так мы можем поднять национальную сборную".

Ответные матчи российских команд пройдут на следующей неделе.

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