Мутко: российские футбольные клубы убедительно начали выступление в еврокубках

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МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские футбольные клубы - ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" - уверенно начали выступление в еврокубках. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
ЦСКА 25 июля одержал победу над греческим АЕКом (2:0) в пером матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, 27 июля "Краснодар" выиграл у датского "Люнгбю" (2:1), а "Зенит" - у израильского клуба "Бней Иегуда" (2:0) в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Пока это только первые матчи, но в целом наши клубы одержали убедительные победы, - отметил Мутко. - Надеюсь, выйдут в следующий раунд. Это очень важно".
Мутко отметил гол 17-летнего воспитанника "Краснодара" нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. "Я всегда радуюсь, да и все российские болельщики, когда появляются такие молодые доморощенные игроки, - отметил он. - К ним российский футбол и должен быть направлен. Поэтому хочется, чтобы наши игроки получали больше практики, возможности, только так мы можем поднять национальную сборную".
Ответные матчи российских команд пройдут на следующей неделе.