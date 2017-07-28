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Бывший футболист "Динамо" Маслов будет похоронен 31 июля на Троекуровском кладбище

Спорт
28 июля, 14:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

О смерти Маслова в четверг сообщила пресс-служба бело-голубых

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Валерий Маслов

Валерий Маслов

© Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов, скончавшийся в четверг в возрасте 77 лет, будет похоронен 31 июля на Троекуровском кладбище столицы. Об этом ТАСС сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

О смерти Маслова в четверг сообщила пресс-служба бело-голубых. Ветеран "Динамо" скончался после болезни.

"Мне сказали, что церемония прощания и похороны пройдут в понедельник на Троекуровском кладбище", - сказал Мирзоян.

В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве. В последние годы жизни Маслов работал советником директора в академии "Динамо" имени Л. И. Яшина.

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