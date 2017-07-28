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Агент: Эрнани не видит себя в "Зените" и ведет переговоры с турецкими клубами

Спорт
28 июля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Бразильский полузащитник не рассматривает вариант аренды, а только полноценный трансфер

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Эрнани

Эрнани

© ФК "Зенит/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Лука Витторини.

Ранее стало известно, что 23-летний бразилец может продолжить карьеру во французском "Сент-Этьене" или итальянском СПАЛе на правах аренды.

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"Эрнани не видит себя в "Зените". В данный момент к игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне", - прокомментировал ситуацию Витторини.

"Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер", - уточнил собеседник ТАСС.

Турцию в еврокубках нынешнего сезона представят "Бешикташ", "Фенербахче", "Коньяспор" и "Истанбул". "Галатасарай" уже покинул розыгрыш Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде по сумме двух матчей шведскому "Эстерсунду".

Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт- петербургской команды во всех турнирах.

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