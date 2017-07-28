Исинбаева: российских участников ЧМ по легкой атлетике уже можно назвать героями

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российских легкоатлетов, которым в августе предстоит выступление на чемпионате мира в Лондоне, уже можно назвать героями и победителями. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.

Чемпионат мира в Лондоне стартует 4 августа. В соревнованиях планируют выступить 19 российских легкоатлетов, получивших нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и сумевших выполнить в установленные сроки квалификационные нормативы.

"Я хочу пожелать нашим спортсменам на чемпионате мира удачи и веры в свои силы, - призналась Исинбаева. - Я жду, что они сумеют установить в Лондоне личные рекорды. А если это им удастся, то практически все россияне окажутся на пьедестале почета. Та же Маша Ласицкене [прыгунья в высоту], если прыгнет выше, то обязательно выиграет и, может быть, установит мировой рекорд".

"Все наши спортсмены должны выходить на старт спокойными. Они для нас уже являются победителями. Те, кто способен показывать высокие результаты в этот непростой для нашей легкой атлетики период, уже герои", - добавила собеседница агентства.

Исинбаева вместе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, вице-премьером Виталием Мутко и министром спорта РФ Павлом Колобковым стала участницей торжественной церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике, которая состоялась в пятницу в подмосковном Жуковском.

"Приезд на чемпионат России Дмитрия Анатольевича Медведева, Виталия Мутко и Павла Колобкова очень важен для отечественной легкой атлетики, - считает двукратная олимпийская чемпионка. - Для наших спортсменов это огромная поддержка в это непростое время, и особенно в преддверии чемпионата мира. Наши легкоатлеты получили мощнейший стимул, чтобы выступить в Лондоне как можно лучше. Они понимают, что их результат на чемпионате мира очень важен для страны, и будут стараться выступить как можно лучше".