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Россиянин Щебелин стал победителем восьмого этапа веломарафона Москва - Владивосток

Спорт
28 июля, 15:04 UTC+3 ТАСС

Вторым финишировал немец Пьер Бишофф

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ТАСС, 28 июля. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем восьмого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Новосибирском и Красноярском. Он преодолел дистанцию 805 км за 27 часов 19 минут 53 секунды.

Вторым финишировал немец Пьер Бишофф (27:29.13). Третьим стал бразилец Марсело Флорентино Соарес (28:09.40).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 125 часов 49 минут 28 секунд. На втором месте расположился Бишофф (126:01.53), на третьем - датчанин Петер Сандхольт (126:48.08).

Девятый этап веломногодневки пройдет по маршруту Красноярск - Иркутск, он стартует в субботу, участникам предстоит преодолеть 1045 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.

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