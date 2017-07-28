Россиянин Щебелин стал победителем восьмого этапа веломарафона Москва - Владивосток

СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите ФоминуКультура 28 июля, 15:43
СК проверит действия врачей, поставивших неверный диагноз школьнице в ЧелябинскеНовости Урала 28 июля, 15:30
Нигерийская экстремистская группировка "Боко харам". ДосьеБиографии и справки 28 июля, 15:30
Энергоснабжение трех городов Крыма восстановленоПроисшествия 28 июля, 15:24
Первая половина 2017 года стала вторым самым теплым периодом за историю наблюденийСоциальная ответственность 28 июля, 15:21
Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправыПроисшествия 28 июля, 15:15
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 14:57
Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в МолдавиюПолитика 28 июля, 14:56
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФПроисшествия 28 июля, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 июля. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем восьмого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Новосибирском и Красноярском. Он преодолел дистанцию 805 км за 27 часов 19 минут 53 секунды.
Вторым финишировал немец Пьер Бишофф (27:29.13). Третьим стал бразилец Марсело Флорентино Соарес (28:09.40).
В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 125 часов 49 минут 28 секунд. На втором месте расположился Бишофф (126:01.53), на третьем - датчанин Петер Сандхольт (126:48.08).
Девятый этап веломногодневки пройдет по маршруту Красноярск - Иркутск, он стартует в субботу, участникам предстоит преодолеть 1045 км.
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.