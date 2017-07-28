Блатт не исключил, что в будущем может вновь работать со сборной России

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МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий турецкую "Дарюшшафаку", Дэвид Блатт находится в контакте с Российской федерацией баскетбола (РФБ) и в будущем может вновь работать с национальной команде. Об этом он заявил ТАСС.
Под руководством Блатта сборная России выиграла чемпионат Европы 2007 года и завоевала бронзовые медали Олимпиады 2012 года.
"Я не теряю контакта с РФБ, у меня остается много друзей в России, и я не исключаю, что еще вернусь и буду вновь работать со сборной или с каким-нибудь клубом, - сказал Блатт. - Но пока я остаюсь работать в Турции, в "Дарюшшафаке". А у сборной России сейчас отличный тренерский штаб и отличная команда, способная на успех на Евробаскете".
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.