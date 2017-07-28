Россиянки Бирлова и Макрогузова с поражения стартовали на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 28 июля. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова проиграли чешкам Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча группы L завершилась со счетом 2-1 (27:29, 27:25, 15:10) в пользу пары из Чехии. В следующем матче 29 июля Бирлова и Макрогузова встретятся с представительницами Австрии Катариной Шутценхофер и Штефани Швайгер.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.