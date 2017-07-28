Защита титула чемпионки мира является главной задачей для Ласицкене в Лондоне

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, одержавшая на чемпионате России в Жуковском 15-ю подряд победу в летнем сезоне, сообщила журналистам, что уже не обращает внимания на свой нейтральный статус и главной задачей для себя на чемпионате мира в Лондоне считает защиту титула.

Ласицкене в 2015 году на мировом первенстве в Пекине стала впервые в своей карьере чемпионкой мира. Она автоматически получила право выступить в Лондоне как победительница прошлого первенства.

"Для меня главное - защитить свой титул в Лондоне и прыгнуть там достойно, - заметила Ласицкене. - Мысли о том, что мне предстоит выступать на чемпионате мира под нейтральным статусом, я убираю из своей головы. Я готовлюсь выступать".

В текущем летнем сезоне никому из соперниц Ласицкене еще не удавалось покорить двухметровую высоту, что она делала неоднократно. На предложение журналиста поискать в природе более достойных соперников, как это недавно сделал пловец Майкл Фелпс, соревновавшийся с акулой, Ласицкене ответила следующее: "Нет. Это все несерьезно для меня. Я выступаю с достойными соперницами всегда, каждый старт. Поэтому никаких кенгуру нам не надо".