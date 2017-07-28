Спортсмен-экстремал из Германии планирует проплыть 77 км по Неве за 12 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Немецкий спортсмен-экстремал Марко Хенрикс попытается установить мировой рекорд в плавании на открытой воде, проплыв всю Неву от истока до устья за 12 часов. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в санкт-петербургском региональном центре ТАСС.

Хенрикс сообщил, что заплыв состоится в рамках автопробега дружбы "Берлин - Москва 2017", участники которого посетят Санкт-Петербург с 29 июля по 2 августа. Хенрикс планирует стать первым человеком в мире, который проплывет 77 км по Неве за 12 часов. "Мне показалось это тем интересно, что нет никакого промежутка для отдыха - надо будет проплыть это расстояние без остановок", - признался он.

Спортсмен отметил, что "никогда не плавал в Неве, но переплывал Рейн в Германии". Как рассказал Хенрикс, он "начал заниматься экстремальными видами спорта 27-28 лет назад", а сейчас преподает плавание.

25 июля этого года петербуржец Алексей Середкин проплыл Неву от крепости Орешек до Финского залива, преодолев порядка 70 км, однако не смог полностью завершить запланированный маршрут. Ближе к концу заплыва он был задержан полицией вместе с товарищами, сопровождавшими его на байдарках, которые кормили пловца и следили за его самочувствием и безопасностью. Середкин провел в воде 14 часов. Причиной задержания стал запрет на плавание в Финском заливе на байдарках.