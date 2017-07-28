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Футболист Рыбус надеется попасть в сборную Польши на ЧМ-2018, хорошо играя за "Локомотив"

Спорт
28 июля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

О переходе 27-летнего поляка из французского "Лиона" в "Локомотив" было объявлено 19 июля, с игроком был подписан трехлетний контракт

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Мацей Рыбусь

Мацей Рыбусь

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новый полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус надеется сыграть за сборную Польши на чемпионате мира 2018 года, регулярно выходя на поле в составе железнодорожников. Об этом он рассказал журналистам.

О переходе 27-летнего поляка из французского "Лиона" в "Локомотив" было объявлено 19 июля, с игроком был подписан трехлетний контракт.

"В "Лионе" я не так много играл. Из-за этого я выпал из сборной Польши. Надеюсь, что буду играть в "Локомотиве", благодаря чему попаду в сборную на чемпионате мира", - сказал Рыбус.

"Я провел уже четыре тренировки в "Локомотиве", так что все хорошо. Здесь все по-другому в сравнении с "Тереком", у меня хорошие воспоминания о Грозном, но сейчас я в "Локомотиве" и буду делать все, чтобы добиться результата. Мне надо еще набирать форму, потому что только неделю с командой, надеюсь, что наберу форму быстро и уже в воскресенье выйду на поле", - отметил футболист.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") с 2012 по 2016 год, он забил 18 голов в 109 матчах в составе команды. В прошлом году Рыбус перешел в "Лион" в статусе свободного агента. Полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.

В составе сборной Польши он отметился двумя мячами в 44 играх.

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