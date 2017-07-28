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CAS продлил запрет правила о недопуске спортсменок с высоким уровнем тестостерона

Спорт
28 июля, 17:52 UTC+3 ТАСС

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок бегунью из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста

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ТАСС, 28 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне продлил до конца сентября приостановку правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о гиперандрогенизме, согласно которому к соревнованиям не допускаются спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок бегунью из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста - в ее анализах было обнаружено повышенное содержание мужского гормона тестостерона. Чанд оспорила это решение в CAS, и в июле 2015 года по итогам слушания ее дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость между результатами и уровнем мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.

Решение CAS о приостановке действия правила гиперандрогенизма истекало 24 июля 2017 года, однако CAS принял решение продлить блокировку данного правила до конца сентября. Если IAAF за это время не предоставит научных доказательств для недопуска спортсменок с высоким уровнем тестостерона, то правило гиперандрогенизма будет признано недействительным.

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