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Семин: Ари был очень полезен "Локомотиву", ему сложно найти замену

Спорт
28 июля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

31-летний Ари получил травму во встрече второго тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив", которая прошла 21 июля и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари является суперфигурой для команды, замену на эту позицию в связи с травмой бразильца найти сложно. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

31-летний Ари получил травму во встрече второго тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив", которая прошла 21 июля и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Бразилец был заменен на 85-й минуте и покинул поле на носилках после столкновения с полузащитником хозяев Александром Головиным. Позднее он перенес операцию по пластике передней крестообразной связки, срок восстановления Ари составит около четырех месяцев.

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"Нам надо в любом случае играть, и я рассчитываю на всех ребят, они хорошо работают, в команде нормальная атмосфера. Любому тренеру хочется, чтобы в каждой линии были выдающиеся игроки. Очень жаль, что потеряли Ари - для "Локомотива" это суперфигура. Нападающего сейчас найти очень сложно, Ари нам очень подходил, так как очень полезно работал", - сказал Семин.

"Что касается новичков, как на тренировке мне их представят, тогда я скажу, что это наши игроки, и мы можем на них рассчитывать. Фамилий с мая месяца мелькает сотни, но пока мы видим то, что есть. Сейчас планируем справляться своими резервами, будем поднимать все, что есть. В голове для себя уже решил, кто выйдет на место Ари в матче с "Анжи", - отметил тренер.

После двух туров железнодорожники располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Победы всегда дают уверенности, первое место - это рабочий момент, при котором надо работать дальше. Хорошо были проведены три игры в достаточно сложный и короткий период, игроки хорошо восстанавливались, принципиально относились к игре. Все хотят, чтобы мы остались на этом месте", - заявил Семин.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле сыграет в матче третьего тура чемпионата России против махачкалинского "Анжи".

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