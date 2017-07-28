Главный тренер ватерполисток РФ считает третье место на ЧМ не очень хорошим результатом

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков расстроен, что команда не сумела пробиться в финал чемпионата мира и заняла только третье место. Об этом он рассказал журналистам после окончания матча за третье место.

Российские ватерполистки в пятницу в матче за бронзовые медали победили сборную Канады со счетом 11:9.

"Пока сухой, окунать в бассейн принято за чемпионство, значит, еще надо поработать. Результат не очень хороший - планировали играть в финале, но судьба свела нас с одной из сильнейших сборных - командой США. Сейчас растет хорошее поколение, хорошая смена, приятно работать с такими игроками с такой самоотдачей. Спасибо их детским тренерам, которые вложили в них знания и умение", - сказал Гайдуков.

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира в пятый раз, ранее команда занимала третье место в 2003, 2007, 2009, 2011 годах. В 2016 году россиянки впервые за 16 лет завоевали бронзу Олимпийских игр.

"Новичками доволен - кем-то больше, кем-то меньше, - добавил тренер. - У нас опытный костяк команды - Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Анна Тимофеева. Настраивать их не имело никакого смысла, они контролировали всю команду, за что им огромное спасибо. А тактически главное было не мешать и чуть-чуть поправлять по ходу игры".

"Мы ехали бороться за медали высшего достоинства, бронза - это хорошо, это лучше четвертого места, - продолжил он. - Разбирая игру с американками, мы видели - появилась неуверенность, паника, не поверили, что можем играть. Игры складывались до этого с нашим преимуществом, но тут не поверили, что бьемся на равных". Позднее в пятницу в финале встретятся сборные США и Испании.