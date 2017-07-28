Россиянка Устинова вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м на спине

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Устинова квалифицировалась в финал чемпионата мира в плавании на 200 м на спине. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Устинова стала первой в своем заплыве и показала четвертый результат по итогам полуфиналов (2 минуты 7,08 секунды).

С первым временем в финал квалифицировалась австралийка Эмили Сибом (2.05,81).

Финал в этом виде программы пройдет 29 июля.

Чемпионат мира завершится 30 июля.