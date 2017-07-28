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Россиянин Морозов вышел в финал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилем

Спорт
28 июля, 19:24 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, июля. /ТАСС

С первым временем в финал вышел американец Калеб Ремель Дрессель

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов квалифицировался в финал чемпионата мира в плавании на 50 м вольным стилем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Морозов стал вторым по итогам полуфиналов (21,45 секунды).

С первым временем в финал вышел американец Калеб Ремель Дрессель (21,29).

Финал в этом виде программы пройдет 29 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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