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Мутко надеется, что золото Рылова на ЧМ вдохновит всю команду пловцов

Спорт
28 июля, 19:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Золото Рылова на чемпионате мира стало первым для российского мужского плавания с 2003 года, когда чемпионом мира был Александр Попов

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что первое золото в плавании на чемпионате мира в Будапеште россиянина Евгения Рылова вдохновит всю сборную. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее в пятницу Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, завоевав первую с 2003 года золотую медаль для России в мужском плавании на чемпионатах мира.

"Молодец, он шел к этой победе все последние годы, от души поздравляю и надеюсь, что его блестящий финал, его золото, добытое несмотря на травму плеча, вдохновит всю сборную наших пловцов на этом чемпионате, - сказал Мутко. - Очень рады за него! Надеюсь, это добавит уверенности нашей команде. Женя - это яркий пример таланта, помноженного на работоспособность".

Золото Рылова на чемпионате мира стало первым для российского мужского плавания с 2003 года, когда чемпионом мира был Александр Попов. На дистанции 200 м на спине россияне в последний раз становились победителями в 1994 году, тогда победителем чемпионата мира был Владимир Сельков.

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