Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира в плавании на 200 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Ефимова показала время 2 минуты 19,64 секунды. Второе место заняла американка Бетани Галат (2.21,77). Третьей стала китаянка Ши Цзиньлинь (2.21,93).

Россиянка стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

Соревнования завершатся 30 июля.