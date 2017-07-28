Колобков назвал победу пловца Рылова на ЧМ в Будапеште исторической

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МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победу россиянина Евгения Рылова на чемпионате мира в Будапеште в плавании на 200 м на спине можно по праву назвать исторической, ведь это первое золото для сборной России с 2003 года. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Ранее в пятницу Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, завоевав первую с 2003 года золотую медаль для России в мужском плавании на чемпионатах мира.
"Это золото, первое для сборной России в плавании на этом чемпионате, по-настоящему историческое, - подчеркнул Колобков. - Это первое золото в мужском плавании для нашей страны с 2003 года, а на 200 м на спине вообще с 1994-го. И добыл его Рылов, не взирая на травму. От всей души поздравляю Женю, тренерский штаб команды, президента всероссийской федерации [плавания] Владимира Сальникова".
Россиянин Климент Колесников стал четвертым, установив новый юниорский рекорд. "Юниорский рекорд мира это серьезное достижение", - отметил Колобков.