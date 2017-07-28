Мутко: не все могут побеждать на ЧМ, как Ефимова - на два корпуса вперед

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что выиграть на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании хотят все, но не все умеют это делать как россиянка Юлия Ефимова, опередившая в финале соперниц на два корпуса вперед в плавании на 200 м брассом.

"Умница, она должна была это сделать и сделала. Спортсменка высочайшего уровня, - подчеркнул Мутко. - Сколько бы разговоров вокруг Юли ни шло, надо понимать - это большой спорт, все хотят выигрывать, но не все умеют это делать так, как она - на два корпуса впереди соперниц".