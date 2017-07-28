Колобков: Ефимова завоевала золото ЧМ в плавании с королевским преимуществом

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Юлия Ефимова стала победительницей на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште с королевским преимуществом. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Ефимова показала время 2 минуты 19,64 секунды. Второе место заняла американка Бетани Галат (2.21,77). Третьей стала китаянка Ши Цзиньлинь (2.21,93). Ефимова стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

"Это была фантастическая и долгожданная победа Юли, мы все очень ждали ее, и не могли не волноваться, - отметил Колобков. - И все-таки она доказала - она королева на своей дистанции, и выиграла она чемпионат мира с королевским отрывом - с преимуществом в два корпуса. Хочу сказать, что российские пловцы сделали для нас этот день на чемпионате мира в Будапеште просто феерическим!".