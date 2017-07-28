Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: Ефимова завоевала золото ЧМ в плавании с королевским преимуществом

Спорт
28 июля, 20:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Россиянка стала победительницей на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/Tibor Illyes

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянка Юлия Ефимова стала победительницей на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште с королевским преимуществом. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Смотрите также
Юлия Ефимова

Мутко: не все могут побеждать на ЧМ, как Ефимова - на два корпуса вперед

Ефимова показала время 2 минуты 19,64 секунды. Второе место заняла американка Бетани Галат (2.21,77). Третьей стала китаянка Ши Цзиньлинь (2.21,93). Ефимова стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

"Это была фантастическая и долгожданная победа Юли, мы все очень ждали ее, и не могли не волноваться, - отметил Колобков. - И все-таки она доказала - она королева на своей дистанции, и выиграла она чемпионат мира с королевским отрывом - с преимуществом в два корпуса. Хочу сказать, что российские пловцы сделали для нас этот день на чемпионате мира в Будапеште просто феерическим!".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии
2
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
3
Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом
4
РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев
5
Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам
6
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама